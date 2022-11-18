المصري حمادة هلال والمغربية هدى سعد يحيون حفل  ”موروكن لوكشري إيفنت” 

المستقلة/- أعلن منظمو فعاليات الدورة الأولى من ”موروكن لوكشري إيفنت” عن ضيوف ومكرمين جدد، مغاربة وعرب سيشاركون في الحفل المقام بعروس الشمال طنجة.

ومن بين الضيوف الذين سيشاركون في إحياء فقرات الحفل المقرر إقامته يوم الثاني من ديسمبر/كانون الاول المقبل، بفندق هيلتون هوارة، تحت إشراف شركة “W Signature”، النجم المصري، حمادة هلال والنجمة المغربية، هدى سعد، فضلا عن مجموعة من ألمع النجوم الذين أعلن منظمو الحفل عن مشاركتهم في وقت سابق كالنجمة اللبنانية مادلين مطر، والمغربي عادل أصيل والفنانة، هند زيادي والفنان، عماد الدراج ونجم الكوميديا، يسار المغاري الذي سيقدم عرضه الكوميدي الناجح “ولد الناس”، بالإضافة إلى عرض آخر.

كما أضيفت إلى لائحة التكريمات كل من الاعلامية الكويتية الشهيرة، حليمة بولند والمغربية العراقية، مريم حسين، بالإضافة إلى عارضة الأزياء والممثلة، كوثر بودراجة ومدير مهرجان القنوات الفضائية العربية المصري، أحمد عليوة والإعلامية شهرزاد عكرود، والسيدة، حياة جبران، والإعلامي، فهد الهاشمي.

وسيشهد حفل ‘’Moroccan Luxury Event’’ حضور عدة أسماء من عالم الفن و”السوشيال ميديا”، في مقدمتهم الممثلة المصرية، منة فضالي، واليوتيوبر سارة أبو جاد، وعلي بلعباس.

وستشرف على تنشيط فقرات الحفل المنشطة التلفزيونية، هانية قسومي، كما سيعرف الحدث تغطية إعلامية من قبل قنوات عربية أهمها Rotanaو CBC وقناة النهار، وقناة الحياة و DMC المصرية، والآن الإماراتية.

أما عشاق الموضة وجديد الأزياء، فسيتعرفون على آخر إبداعات المصممين المغاربة والعرب، من بينهم: سحر صالح وسارة المير، وصوفيا بلمليح، ورجاء البخاري، وحورية كوتيوغ، وعزيزة اليامني، وحسن بوشيخي، ومحمود العلامي، ونبيل مود، وإيمان الحداد وصوفيا الحدادي وأمال بلمين والستيليست، لوليتا عثمان، وتركي جاد الله وغيرهم من المبدعين.