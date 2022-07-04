المصرف الأهلي العراقي يوقع اتفاقية تسهيلات غير ممولة مع برنامج تمويل التجارة العربية

المستقلة/- في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز صادرات وواردات القطاعات الصناعية والخدمية في السوق العراقي، وقع المصرف الأهلي العراقي وبرنامج تمويل التجارة العربية مؤخراً اتفاقية تسهيلات غير ممولة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، وعضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم.

وبموجب الاتفاقية،منح برنامج تمويل التجارة العربية للمصرف الأهلي العراقي خط ائتمان لاستخدامه في تمويل التجارة العربية، وضمان صفقات تجارية مؤهلة.

ويوفر برنامج تمويل التجارة العربية التسهيلات الائتمانية الممولة و غير الممولة من خلال إبرام اتفاقيات مشاركة في تقاسم المخاطر مع المؤسسات المالية الدولية، وذلك للمشاركة في مخاطر سداد الوكالات الوطنية لالتزاماتها، وأيضاً من خلال الاصدار المباشر للضمانات أو تعهدات السداد غير القابلة للإلغاء لضمان سداد الوكالات الوطنية لالتزاماتها الناشئة عن الدخول في عمليات تجارية خاضعة للأصول وللأعراف الدولية الموحدة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم عن اعتزازه بهذا التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربيةوالذي سيدعم خطط المصرف الأهلي العراقي في تقديم أفضل الخدمات لعملائه من الشركات بمختلف قطاعاتها التجارية والصناعية، من خلال دعم تمويل صادرات وواردات هذه القطاعات وبما يسهم في تنمية التجارة في العراق.

ولفت أبو دهيم إلى الإنجازات التي حققها المصرف في السوق العراقي حيث استطاع أن يسهم بفعالية في منظومة الاقتصاد العراقي ويرسخ من مكانته المتميزة في صلب القطاع المصرفي الذي يعد قاطرة التنمية والدعامة الرئيسية لمختلف القطاعات الحيوية، وذلك من خلال تقديمه للمنتجات والخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة العالية لعملائه من الأفراد والشركات، و استثماره في بنيته التحتية، فشهد على مدار هذه السنوات تزايداً ملحوظاً في عدد فروعه التي بلغت اليوم 19 فرعاً و112 جهاز صراف آلي منتشرة في مختلف المحافظات العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية هو مؤسسة مالية عربية مشتركة تم تأسيسها في عام 1989 في مدينه أبوظبي – الامارات العربية المتحدة. يهدف البرنامج إلى تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمصدر العربي.

يعمل البرنامج على توفير حزمة من الخدمات للتاجر العربي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية يأتي في طليعة تلك الخدمات توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية من خلال وكالاته الوطنية المعتمدة بتكلفة تنافسية وشروط ميسرة، تتضمن خدمات البرنامج أدوات وآليات متنوعة تشمل التمويل من خلال خطوط الائتمان، والتمويل وفق الشريعة الإسلامية، ومشاركة المخاطر مع مختلف المؤسسات المالية، وخدمه خصم المستندات، وخدمات الضمان ، إضافة الى عدد من التسهيلات الائتمانية غير الممولة الأخرى .