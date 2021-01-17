المصارف تحجم عن شراء الدولار نقدا من البنك المركزي

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المستقلة .. أظهرت بيانات البنك المركزي المتعلقة ب نافذة بيع العملة الأجنبية استمرار احجام المصارف عن المشاركة في البيع النقدي للدولار.

وأشارت بيانات ما يعرف بـ”مزاد العملة” ليوم الأحــد 2021/1/17  أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 6,750,000 مليون دولار.

فيما بلغ اجمالي البيع النقدي “صفر”

يأتي هذا بعد رفع سعر البيع  الى (1460) دينار لكل دولار. في الوقت الذي لازال السعر غير مستقر في الأسواق غير الرسمية.

ويلاقي قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اعتراضات كبيرة من السياسيين والاقتصاديين في الوقت الذي ينتظر الجميع إقرار موازنة 2021 وما تسفر عنه بهذا الشأن.

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