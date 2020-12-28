المصارف العراقية تمنح قروضا أكثر من 329 مليار دينار

المستقلة /-أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، حجم القروض الممنوحة من قبل 42 مصرفا ضمن مبادرة “الواحد ترليون” التي اطلقها البنك المركزي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “42 مصرفا خاصا وحكوميا منحوا قروضا بمبلغ أكثر من 329 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي إلى القطاعات التجارية والسكنية والخدمية والزراعية”.

وتابع أن “البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت مبلغ 1 تريليون دينار إلى المصارف”، موضحا أن “هذه المبادرة ساهمت في دعم الآلاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسكنية”.

وبين، أن “المبادرة مستمرة حتى الآن، وتمنح قروضا إلى المواطنين بفائدة 3.5٪ عندما يكون مبلغ القرض اقل من 20 مليون دينار، و4٪ عندما يكون القرض يتراوح بين 21 مليون دينار إلى مليار دينار”، موضحا أن “المبادرة منحت عبر 42 مصرفا خاصا وحكوميا حتى يوم 15 كانون الأول 2020 قروضا بقيمة 329 مليار دينار”.

وأكد طارق أن “القطاع الزراعي كان نصيبه من القروض 6.84 مليار دينار، والصناعي 46.57 مليار دينار، والتجاري 100.5 مليار دينار، والخدمي 86.15 مليار دينار، والسكني 48.52 مليار دينار، بينما هناك قروض بمرحلة المنح بقيمة 40.5 مليار دينار”، مشيرا إلى أن “القروض المخصصة إلى القطاع السكني هي ١٠٠ مليون دينار وبفائدة 4٪ متناقصة وبمدة تسديد ١٥ عاماً”.

ولفت طارق وفقا للبيان، إلى أن “مبادرة اقراض 1 تريليون دينار إلى المواطنين، مازالت مستمرة لتنشيط الاقتصاد وبشروط ميسرة، ويكون التقديم عليها عبر القطاع المصرفي بشكل مباشر وتمنح بعد دراسة جدوى المشروع”.