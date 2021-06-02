المصادر المشعة تطمأن بسلامة مفاعلات العراق النووية

المستقلة /- سرى جياد/ طمأن رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة د.كمال حسين لطيف بسلامة استخدامات المفاعلات النووية التي ينوي العراق بناءها .

وقال لطيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه”أن المفاعلات التي ينوي العراق بناءها سليمة ولايمكن أن تكون لغير ذلك.

وأكد أنها مخصصة لإنتاج الكهرباء ولايمكن تحويلها إلى استخدامات اخرى ،وان التصميم ونوع المفاعل لايسمح باي تطبيق غير مقر له ،مشيرا إلى أن الدول الكبرى تعرف تماما هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث مخصص بشكل دقيق لإنتاج الكهرباء فقط.

واضاف أنه حتى لورغبت اي دولة بمخالفة المواصفات الفنية للمفاعل السلمي،فسوف لن تتمكن من ذلك لأن تصميم مفاعلات القدرة لاتسمح فنيا بالتعامل مع اقلام الوقود بشكل مغاير كونها مغلقة تماما ،وان اي تغيير يحدث في تلك الأفلام سيعد خرقا لبروتوكولات العمل وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايضا معاهدة منع الانتشار للاسلحة النووية التي انظم إليها العراق عام 1972،ونظام الضمانات للوقود النووي التي تحدد الية دقيقة وسلمية له وجميعها لاتسمح بالاستخدام غير السليم للطاقة النووية