المشروع العربي تقرر عدم التصويت على الموازنة الا بتخفيض سعر الدولار

المشروع العربي تقرر عدم التصويت على الموازنة الا بتخفيض سعر الدولار

المستقلة/- أكد رئيس رئيس كتلة المشروع العربي النيابية احمد مدلول الجربا عدم التصويت على الموازنة العام اذا لم يتم خفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال الجربان اليوم الجمعة، لن نصوت على الموازنة اذا لم يثبت سعر الدولار على الـ1250 دينارا عراقيا.

وأضاف من يوم 18 /3 اعلنا موقفنا بصورة واضحة وصريحة باننا كتلة المشروع العربي النيابية اذا لم يثبت بالموازنة سعر الدولار على 1250 دينار فلن ندخل جلسة التصويت واليوم نؤكد موقفنا السابق .

يذكر ان قرار المصرف المركزي رفع سعر الدولار الى 1450 دينارا عراقي يواجه منذ اتخاذه اعتراضا واسعا، بعدما تسبب برفع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العراقية، فيما تؤكد الحكومة ان القرار ساهم بالحد من تهريب الدولار الى الخارج.