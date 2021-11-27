المشتركة : موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق ثابت وغير قابل للتمديد

المستقلة/-اكدت قيادة العمليات المشتركة ان موعد انسحاب القوات الامريكية المقاتلة من العراق ثابت وغير قابل للتمديد “.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لصحفي تابعته المستقلة اليوم السبت،” ان موعد الانسحاب حدد سابقا وسيكون في 31 / 12 / 2021 ، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والامريكي “، مشيرا الى ” ان مهام القوات الامريكية ستتحول بعد هذا التاريخ الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية “.