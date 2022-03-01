المسلماوي يدعو الى تقليل الاستيراد والتركيز على إنشاء مشاريع استثمارية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا عضو دولة القانون، النائب فراس المسلماوي ، مساء الثلاثاء،  الى ضرورة التركيز على انشاء مشاريع صناعية واستثمارية تقلل من الاستيراد وتوفر سلع وخدمات للمواطن بأيدي عراقي ،  مؤكدا أن الصناعة الوطنية مفتاحا للسيادة  .

وقال المسلماوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” دعم المشاريع الصناعية وحماية المستثمرين له أهمية قصوى لدينا ، لما لها من  تأثيرات على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ” .

وأشار الى إن “دعمه للصناعة الوطنية وتركيزه على جعل عجلة المصانع العراقية تدور هو أن الصناعة الوطنية مفتاحا للسيادة “.

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