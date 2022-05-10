المسلماوي : مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة تفصيلة شمولية لم تقص أحد

المسلماوي : مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة تفصيلة شمولية لم تقص أحد

المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب فراس المسلماوي، إن مبادرة الإطار الجديدة تشكل خارطة طريق للازمة السياسية الحالية كانت تفصيلة شمولية ولم تستثن اوتقصي أحد “.

واوضح المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، إن “المبادرة شملت الجميع واحترمت الإرادات وبينت لمن يرغب بالمشاركة الباب مفتوح “.

وأضاف ومن ” يرغب بالمعارضة أيضا الباب مفتوح “.

وأشار الى إن “المعارضة مكفولة في تمكين المستقلين من يرغب المعارضة في ترأس اللجان وممارسة العملية الديمقراطية لمراقبة الحكومة القادمة “، مؤكدا إن ” هذه المبادرة لا زالت في بداياتها ورسالة طمئنة للشعب العراقي “.