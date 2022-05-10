المسلماوي : مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة تفصيلة شمولية لم تقص أحد
المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب فراس المسلماوي، إن مبادرة الإطار الجديدة تشكل خارطة طريق للازمة السياسية الحالية كانت تفصيلة شمولية ولم تستثن اوتقصي أحد “.
واوضح المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، إن “المبادرة شملت الجميع واحترمت الإرادات وبينت لمن يرغب بالمشاركة الباب مفتوح “.
وأضاف ومن ” يرغب بالمعارضة أيضا الباب مفتوح “.
وأشار الى إن “المعارضة مكفولة في تمكين المستقلين من يرغب المعارضة في ترأس اللجان وممارسة العملية الديمقراطية لمراقبة الحكومة القادمة “، مؤكدا إن ” هذه المبادرة لا زالت في بداياتها ورسالة طمئنة للشعب العراقي “.
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