المسلماوي:  لا يمكن تشكيل حكومة بدون الإطار التنسيقي

المستقلة / علي النصر الله / .. قال عضو الاطار التنسيقي  النائب فراس المسلماوي ، انه لا يمكن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بدون مشاركة الإطار التنسيقي ، مبينا إن مبادرة الإطار المقدمة تشمل الكابينة الحكومية والوزراء أيضا .

واوضح المسلماوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ،  مساء الاربعاء ، إن “الاطار التنسيقي قدم مبادرة وطنية شاملة ، لإكمال الاستحقاقات الدستورية واكمال المنظومة الحكومية”.

وأشار الى إن “المبادرة تشمل الجميع ، وهي منطلقة من وجهة إنشاء حكومة كاملة شاملة “.

وأضاف إن “الإطار التنسيقي بدأ الحوار بشأن المبادرة مع بعض القوى السياسية ، والمستقلين ، والجميع مدعوون للمداولة فيما يخص ورقة المبادرة الإطارية “.

واكد إن ” المبادرة المقدمة لا تفرض أية أفكار، أو رؤى على القوى والاطراف السياسية، بل طرحت مجموعة افكار تفتح باب الحوار والتفاهمات فيما بينها “.

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المسلماوي:  لا يمكن تشكيل حكومة بدون الإطار التنسيقي

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