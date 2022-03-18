المسلماوي حكومة الكاظمي رفعت الدعم ولم تسيطر على المنافذ الحدودية

المستقلة / علي النصر الله / .. قال عضو مجلس النواب فراس المسلماوي ، إن الحكومة الحالية لم تكن موفقة بإدارة ملف الاقتصاد ولم تضع الحلول لإنهاء البطالة بالعراق، مبينا إن حكومة الكاظمي رفعت الدعم عن الفلاحين والصناعة ولم تسيطر على المنافذ الحدودية .

وقال المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة )  اليوم الجمعة ،  إن ” ارتفاع سعر الصرف تسبب بضرر كبير على اقتصاد البلاد وله تأثير سلبي على قوت المواطنين “.

وأكد الحاجة “الى سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية “.

واشار  الى “ضرورة استضافة وزراء التجارة والمالية والموارد المائية لمناقشة الوضع الزراعي ودعمه بخطة استراتيجية “.

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