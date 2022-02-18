المسلماوي: باب الاطار التنسيقي مفتوح للحوار خصوصا التيار الصدري

المستقلة / علي النصر الله / .. قال عضو الاطار التنسيقي محافظة كربلاء النائب فراس تركي المسلماوي، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الكتلة الاكبر عددا، فتح بابا وفسح مجالا واسعا للحوارات والتفاهمات ونحن أمام فرصة ثمينة ينبغي على جميع الكتل السياسية استثمارها .

واشار المسلماوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الجمعة الى إن “باب الإطار مفتوح للحوار مع جميع القوى والأطراف السياسية ، خصوصا التيار الصدري  “.

ودعا التيار الصدري الى “الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق بشأن تشكيل الكتلة الاكبر، وكذلك الجلوس مع الكورد للخروج بحل حول اختيار رئيس الجمهورية “.

وذكر ان لدى الاطار ( الثلث الضامن ) أو ما أطلق عليه ( الثلث المصلح ) للعملية السياسية ” ،  مؤكدا إنه “لا يمكن تشكيل حكومة بدون وجود الإطار”.

 

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