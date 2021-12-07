المسعودي : زيارة بلاسخارت لبحث ملف تشكيل الحكومة وسماع رؤية الصدر بشكل مباشر

المستقلة /- أكد القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، أن زيارة مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت إلى زعيم التيار مقتدى الصدر، ستبحث جملة ملفات.

وقال المسعودي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الزيارة تأتي لبحث ملف تشكيل الحكومة، وسماع رؤية الصدر، بشكل مباشر، وكذلك طرح رؤية الأمم المتحدة والرأي الدولي، للخروج من هذه الأزمة بشكل مبسط”.

وأضاف، أن “بلاسخارت تحمل في جعبتها جملة خيارات وطروحات، للوصول إلى نتائج قبل إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أنها “بدأت جولتها في البيت الشيعي، قبل عقد لقاءات مع الأطراف الأخرى”.

وأشار المسعودي، إلى أن “الرد العنيف الذي جوبهت بها إحاطة بلاسخارت من بعض الأطراف جاء لعدم قناعة ممثلة الأمم المتحدة بالدفوعات والطعونات التي قدمها الإطار التنسيقي ورأتها غير كافية وغير جدية.

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