المستقلون أمام اختبار مرشح الرئاسة الجمهورية

المستقلة/-قال النائب المستقل محمد عنوز، إن جلسة البرلمان المقبلة مقترنه باجراءات عملية تدقيق أسماء المرشحين ومطالبات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه بعد اكتمال الاجراءات ستدعو هيئة الرئاسة إلى جلسة لحسم الأمر.

وذكر عنوز في تصريح للقناة الرسمية تابعته المستقلة ، أن “على كل النواب مهما كانت مواقفهم الالتزام بقضية الحضور، وأداء الواجب وتحقيق النصاب”، متوقعا أن “الحضور قد يحقق الثلثين لكن المرشحين لن يحصلوا على الثلثين، وبالتالي هناك جولة أخرى من الانتخاب بين المرشح الاول والثاني ممن رشحوا والحضور من الواجبات الأساسية”.

وبشأن موقف المستقلين من انتخابات الرئاسة، قال إن “الاستقلالية تعني الاستقلالية.. بالتالي، سنطّلع على لائحة المرشحين وسنحدد موقفنا هناك، وليس من السليم أن ندخل في هذا السجال مع تلك المجموعة أو تلك”، مؤكداً، “يهمنا فوز أحد المواطنين العراقيين، وأن يلتزم بالدستور وصلاحياته وبالتالي نتجاوز عملية الخروقات وعدم احترام القانون، حيث كانت هناك خروقات كبيرة لذلك نطمع ان يأتي رئيساً للجمهورية حاميا للدستور”.

وأشار إلى أنه ” ودون ذلك سنبقى اسرى دون تحقيق ادنى مصلحة للشعب العراقي”.

وأكد عنوز، ضرورة مشاركة جميع النواب في جميع لجان البرلمان، وعدم التركيز على لجنة دون أخرى.

وقال إنه “يجب عدم التركيز على لجنة دون أخرى، مع ضمان مشاركة المستقلين في تلك اللجان”.

وأضاف، أن “الجلسة التداولية للمجلس، جرى التركيز على ضرورة احترام الاختصاص والكفاءة، حيث أكدنا على أهمية توزيع الكتل الكبيرة على كل اللجان، إذ يجب أن تكون جميع لجان البرلمان فاعلة، أما الاستحواذ فهذا مبدأ يضر في عمل المجلس”.

وتابع، النائب المستقل، “لست مع مسألة التصنيف.. فحتى تلك غير المهمة (وفق قولهم) لا تقل أهمية عن تلك الأخرى، فمثلاً لجنة المرأة والطفولة، تهم نصف المجتمع، وليس من السليم النظر إلى اللجان على أنها درجة أولى وثانية، فالمجلس واحد، واللجان واحدة، وعلينا تصحيح تلك المفاهيم في عملنا، وعلى الكتلة الكبيرة النظر إلى ذلك”.