المستقلة … تنشر اسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية

المحكمة الاتحادية توضح القرارات النتي اصدرتها

المستقلة /… أعلن مجلس القضاء الأعلى عن أسماء مرشحي التشكيل الجديد لقضاة المحكمة الإتحادية العليا.

وقال بيان للمركز الإعلامي للمجلس وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  أن “اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد، اعضاء اصلاء في المحكمة”.

وأضاف انه “تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة”. (النهاية)

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