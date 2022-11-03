(المستقلة) تتلقى كتاب شكر وتقدير من الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة

المستقلة/- وجه الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة د.نوفل ابو رغيف كتاب شكر وتقدير لـ(المستقلة) تثمينا لإدائها المهني وعطائها الصحفي “المميز”.

وقال ابو رغيف مخاطبا (المستقلة) ” تثمينا لإدائكم المهني، واعتزازا بعطائكم الصحفي المميز، ودوركم في تغطية المشهد العراقي بأنساقه المختلفة، عبر منبركم الشاخص  (وكالة الصحافة المستقلة) الاخبارية، واسهامكم الفاعل في تغطية الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات والفعاليات الوطنية التي تقيمها وزارة الثقافة والسياحة والآثار. يطيب لنا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا العاليين متمنين عليكم دوام البذل والعطاء لخدمة المؤسسات الثقافية والصالح العام في عراقنا العزيز”.

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