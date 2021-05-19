المسابقات تحسم موقفها من تأجيل كأس العراق

المستقلة/- أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمسكها بمنهاج بطولة كأس العراق، المقرر إقامتها في أيام الفيفا، مطلع الشهر المقبل، دون أي تأجيل.

وأضاف عضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، في تصريحات صحفية، أن التحاق اللاعبين الدوليين بالمنتخب لن يغير شيئا، لأن لائحة المسابقات واضحة منذ وقت مبكر.

وتابع: “لجنة المسابقات التقت في وقت سابق بالأندية الـ8، المتأهلة لربع النهائي، واتفقت معهم على المواعيد وأجرت القرعة، ونحن متمسكون بقراراتنا، ولا يمكن تأجيل المباريات لأي عذر”.

يشار إلى أن الأندية الكبيرة، التي تضم عددا من لاعبي المنتخب العراقي في صفوفها، مثل الشرطة والقوة الجوية، اعترضت على مواعيد مباريات كأس العراق.

وستدور مباريات الكأس بين زاخو والقوة الجوية، في ملعب زاخو، والشرطة والميناء في ملعب الشعب، والزوراء والحدود على نفس الملعب، والكرخ ونفط البصرة على ملعب الساحر أحمد راضي.