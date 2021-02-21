المسائلة والعدالة: وجود تعديل مرتقب لقانون اجتثاث البعث

المستقلة /- أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الأحد، وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.

وقال البدري : إن “هناك اتجاهاً يسير في حظر حزب البعث والذي اقره مجلس النواب سنة 2017 وتم تكليف دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن” ، موضحاً ان “القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث”.

واضاف “هناك رغبة في اجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وينفذ من هيئة المساءلة والعدالة، وبانتظار تدارس البرلمان والجهات المعنية هذا الشأن والسعي بشكل جدي لوضع الامور قيد النقاش للوصول الى نتائج حقيقية”.

ولفت البدري الى ان “الاستضافة المحددة ليوم غد الاثنين ستندرج حول طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة بهذا الخصوص وستكون فرصة لاستعراض الاجراءات والمشاكل التي تعترض العمل في تطبيق الاجراءات الخاصة بحظر حزب البعث”.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي امس السبت باستضافة رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة “هيأة الاجتثاث”، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم غد الاثنين في مبنى مجلس النواب لتفعيل هيأة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.