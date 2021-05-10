المساءلة الشعبية يدعو الى تعليق المشاركة بالانتخابات حتى الكشف عن قتلة الناشطين

المساءلة الشعبية يدعو الى تعليق المشاركة بالانتخابات حتى الكشف عن قتلة الناشطين

المستقلة/- دعا الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية القوى الوطنية الى تعليق مشاركتها في العملية الانتخابية لحين الكشف عن قتلة المتظاهرين والمغدورين من الناشطين المدنيين.

وقال الملتقى في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، “مرة أخرى تثبت العصابات الاجرامية المنفلتة الخارجة عن القانون أنّها لا تمتّ بأي صلة للدين والاخلاق والانسانية. ففي شهر رمضان المبارك قامت خفافيش الظلام وأعداء الانسانية والوطن بإغتيال الناشط الشهيد ايهاب جواد الوزني في منطقة محصنة بالقوات الامنية وسط مدينة كربلاء المقدسة في محاولة منها لتأجيج الاحتراب الداخلي وادخال البلد في حالة من الفوضى واللا استقرار”.

وأوضح انه “منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح وانهاء حقبة من الفساد والفشل تتكرر مشاهد الاغتيالات للاصوات الوطنية في الوقت الذي تقف القوى الامنية مرَّة أخرى عاجزة عن كشف هوية القتلة”.

وفي الوقت الذي استنكر أعضاء الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية “مسلسل القتل الممنهج لتصفية ابطال الحراك الاحتجاجي وقتل رموزه”، حمل الحكومة العراقية مسؤولية “افلات القتلة من المساءلة والمحاسبة”.

ودعا “القوى الوطنية والشخصيات المستقلة والقوى المجتمعية الى وحدة الكلمة ونبذ التعامل مع القوى الممسكة بالسلطة وتعليق مشاركتها في العملية الانتخابية لحين الكشف عن قتلة المتظاهرين والمغدورين من أبطال الحراك الشعبي السلمي”.

كما دعا الامم المتحدة والمنظمات الدولية الى “التدخل العاجل لايقاف نزيف الدم والإبادة الجماعية بحق ابناء شعبنا المظلوم”.