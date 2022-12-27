المرور يعلن عن اغلاق صناديق تسلم الرسوم غدا الأربعاء المقبل لاغراض الجرد السنوي

المرور يعلن عن اغلاق صناديق تسلم الرسوم غدا الأربعاء المقبل لاغراض الجرد السنوي

المستقلة/-اعلنت مديرية المرور العامة,عن اغلاق صناديق تسلم الرسوم غدا الأربعاء لاغراض الجرد السنوي.

وذكرت المديرية، في بيان , انه :”بتوجيه من وزير الداخلية واشراف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي سيتم اغلاق صناديق استلام الرسوم في مجمعات التسجيل وقواطع المرور غدا الاربعاء الساعة الثانية ظهراً لاغراض الجرد السنوي”.

واشارت الى انه “سيتم تخصيص ثلاثة قواطع في جانب الكرخ ( الكرخ الشمالي ،الكرخ الجنوبي، الكاظمية)””اما جانب الرصافة فتم تخصيص اربعة قواطع ( الكرادة،الاعظمية،بغداد الجديدة،التحرير)”، موضحة ان “القواطع خصصت للمخالفين الذين تترتب عليهم دفع غرامات انية”.