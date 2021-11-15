المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

المستقلة/- أعادت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، العمل بنظام التسقيط لتسجيل الدراجات النارية من 400 cc فما فوق، بينما باشرت منح اجازات القيادة الدولية وفق شروط.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد المحنا في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “قرار تسقيط الدراجات النارية الذي يشمل (الستوتة) و(التكتك)، جاء بعد ان حددت المديرية 60 يوما لتسجيل المركبات والدراجات النارية غير المسجلة بدوائر المرور وفق آلية تنفيذ ضوابط المادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021.

وبين ان “المديرية باشرت منح اجازات القيادة الدولية التي كانت تسيطر على منحها جهات ومنظمات وتفرض مقابلها مبالغ مالية عالية جدا، بينما ستكون المبالغ التي ستعتمدها المرور اقل بكثير”، مشيرا الى “وجود ضوابط حددتها المديرية لمنح اجـازة السـوق الدوليـة” .

وتابع ان “الشروط تتطلب ان يكون الراغب باقتنائها، حـاصـلا علـى اجـازة سـوق محليـة سارية المفعول صـادرة مـن مديريـة المرور ببـغـداد او المحافظـات، اضافة الى امتلاكه جواز سفر عراقيا ساري المفعول” .

وأوضح في الشأن ذاته ان “الاجازة الدولية التي ستكون نافذة لعام واحد فقط بحسب الاتفاقية الدولية المعمول بها، لا يجوز استعمالها داخل البلاد” .