المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

المستقلة/- أعادت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، العمل بنظام التسقيط لتسجيل الدراجات النارية من 400 cc فما فوق، بينما باشرت منح اجازات القيادة الدولية وفق شروط.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد المحنا في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “قرار تسقيط الدراجات النارية الذي يشمل (الستوتة) و(التكتك)، جاء بعد ان حددت المديرية 60 يوما لتسجيل المركبات والدراجات النارية غير المسجلة بدوائر المرور وفق آلية تنفيذ ضوابط المادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021.

وبين ان “المديرية باشرت منح اجازات القيادة الدولية التي كانت تسيطر على منحها جهات ومنظمات وتفرض مقابلها مبالغ مالية عالية جدا، بينما ستكون المبالغ التي ستعتمدها المرور اقل بكثير”، مشيرا الى “وجود ضوابط حددتها المديرية لمنح اجـازة السـوق الدوليـة” .

وتابع ان “الشروط تتطلب ان يكون الراغب باقتنائها، حـاصـلا علـى اجـازة سـوق محليـة سارية المفعول صـادرة مـن مديريـة المرور ببـغـداد او  المحافظـات،  اضافة الى امتلاكه جواز سفر عراقيا ساري المفعول” .

وأوضح في الشأن ذاته ان “الاجازة الدولية التي ستكون نافذة لعام واحد فقط بحسب الاتفاقية الدولية المعمول بها، لا يجوز استعمالها داخل البلاد” .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخبار العراق

بعد اغلاق مخيماتهم.. اكثر من 1700 أسرة نازحة تتخذ من الهاكيل مأوى لهم

اخر الاخبار

6 طائرات تركية دخلت الأجواء السورية.. ماذا يجري؟

اخر الاخبار

طفل مصري يقف وراء اعظم اكتشاف أثري

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات حول “القبر والموت”

اخر الاخبار

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يومياً؟

اخر الاخبار

ولندي مسلم يقود حملة لإطعام المهاجرين العالقين في الحدود

اخر الاخبار

حقيقة تدهور صحة عادل إمام

اخر الاخبار

الأرض ستشهد أطول خسوف جزئي للقمر هذا القرن

اخر الاخبار

نصائح مهمة للرجال فوق سن الخمسين