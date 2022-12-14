المرور العامة : رصد اكثر من (١٤ الف) مخالفة متنوعة بيوم واحد

المرور العامة : رصد اكثر من (١٤ الف) مخالفة متنوعة بيوم واحد

المستقلة/- اعلنت مديرية المرور العامة عن رصد نحو (١٤ الف) مخالفة متنوعة بيوم واحد في عموم مناطق البلاد .

وذكر بيان للمديرية : ان مفارز مديرية المرور العامة كثفت جهودها ، اذ تمكنت مفارزها المنتشرة في بغداد والمحافظات يوم امس الثلاثاء من رصد نحو (١٤ الف) مخالفة متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

واكدت المديرية انها تواصل واجباتها المكلفة بها لفرض هيبة القانون المروري والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لجعل الشارع اكثر انسيابية حفاظا على ارواح المواطنين .