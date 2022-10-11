المرور العامة : خمس توصيات إلى الطلبة قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد

المستقلة /- اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، خمس توصيات إلى الطلبة قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، “الى طلبتنا الاعزاء، مع بداية العام الدراسي الجديد تهديكم مديرية المرور تحياتها، من اجل سلامة الوصول نهيب بكم بالالتزام بالارشادات التي تضمن سلامتكم:

 

1- النزول من الباب الايمن للمركبة.

 

2- الابتعاد عن المركبات وهي في حالة سير.

 

3- عبوركم للطريق بعد توقف المركبة تماماً.

 

4- الانتباه عند العبور والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

 

5- طلبتنا الاعزاء يجب ان يكون عبوركم من خطوط المخصصة لعبور المشاة او بالقرب من رجل المرور.

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