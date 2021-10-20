المرور العامة تنفي مصادرة ارقام مميزة خاصة بالمواطنين

المستقلة/- نفت مديرية المرور العامة صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادرة أرقام مميزة خاصة بالمواطنين وإعادة عرضها للبيع.

وذكرت دائرة الإعلام والعلاقات بالمديرية، في حديث لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، أنه “لا توجد مصادرة، وفي الأصل الرقم المروري لم يجر بيعه للمواطن، بل منحته له مديرية المرور العامة بموجب نظام خاص وليس بصورة بيع”.

وبالنسبة لما جرى تداوله من شائعات أوضحت المديرية، أن “الأرقام التي تتألف من ستة أرقام والرقم الأيسر يكون رقم واحد ويليه صفران، فعندما يحذف الرقم واحد يحذف الصفران أيضاً، وبالتالي فإن الرقم يصبح مميزاً، والمميز يباع بمبالغ بموجب تعليمات رقم 2 المعدل من قانون المرور”.

وأضاف “أما ما يتعلق بالمواطن فلم نصادر أي رقم، ولكن نعرض عليه شراء الرقم إذا ما تم حذف الأرقام الأولى أو منحه رقما آخر، أما هو فليس له حق مكتسب بل هو عائد للمرور العامة”، وقال: “أما إذا كان رقم المواطن في الأصل مميزا، فيعاد الى الشخص ذاته”.

وأعلنت مديرية المرور العامة، عن ميزات اللوحات الجديدة المقرر توحيدها في عموم العراق.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللوحات المرورية سيتم توحيدها في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان”.

وأضاف أن “كل محافظة سيعبر عنها برقم”، مشيراً الى أن “اللوحات الجديدة ستكون بمواصفات عالمية ومطابقة مع الدول التي دخلت ضمن اتفاقية فيينا”.

وكشفت مديرية المرور العامة، في 16 حزيران الماضي، عن اتفاق مبدئي لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والإقليم، بينما أشارت إلى أن نظام إنجاز المعاملات المرورية في الإقليم قديم.