المرور العامة تقرر إنشاء معمل لطبع اللوحات الرقمية باللغة الإنكليزية

المستقلة /- قررت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية إنشاء معمل لطبع اللوحات الرقمية الجديدة باللغة الإنكليزية بتمويل من صندوق الشهداء.

وقال مدير قسم التخطيط في المديرية العميد نهاد حميد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “المديرية عقدت سلسلة اجتماعات ومباحثات بشأن آلية توفير اللوحات الرقمية باللغة الإنكليزية، وتم الاتفاق على إنشاء معمل لطبعها بتمويل من صندوق الشهداء” .

وبين أن “هذا القرار يسهم بتوفير الأموال، فضلا عن اختصار الوقت الذي يمكن أن يستغرقه طبع اللوحة مقارنة بطباعتها خارج البلاد، وبالتالي سيضمن سرعة إنجاز هذا المشروع”.