المرور العامة تقرر إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بتظليل زجاج المركبات

المستقلة /- قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بتظليل زجاج المركبات.

وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير في بيان تلقت المستقلة ، انه ” نظرا للوضع الامني، قرر مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي الغاء جميع الاستثناءات بخصوص تظليل الزجاج الخلفي المستورد حديثا والمحلي (الموجودة داخل العراق)”.

واضاف “ستتم محاسبة جميع المركبات المظللة وفق القانون”.

وأعلنت مديرية المرور العامة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن السماح بتظليل جزء من زجاج المركبات.

فيما اوضحت ان قرارها يخص فقط المركبات المستوردة من الخارج والتي تحمل زجاجا مظللا”، مشيرة الى ان “المديرية تمنع تظليل الزجاج، وستقوم بمحاسبة المركبات التي تضع لاصق التظليل او الستائر على زجاجها”.

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