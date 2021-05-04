المرور العامة تعترف بوجود منتسبين يتلاعبون في وصولات التسليم

المستقلة / – أعترف مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق إسماعيل حسين الربيعي، عن وجود عمليات تزييف وتلاعب يقوم بها بعض المنتسبين في وصولات التسليم في موقعَي الحسينية والكاظمية.

وقال الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “من خلال تشكيل لجنة تدقيقية، تم سحب الصكوك والمعاملات والرسوم التي تجبى من المواطنين وتدقيقها واستطعنا إلقاء القبض على أشخاص يقومون بتصوير الصك ودفعه ثلاث مرات، والآن هم على ذمة التحقيق”.

وأضاف، أن “المبلغ الذي تمت سرقته لا يتعدى مئة مليون دينار عراقي”.

وأشار إلى أنه “من خلال الجهود، استطعنا القبض على (مفوض) في موقع تسجيل (الكاظمية) اختلس ما يقارب 79 مليون دينار عراقي، والقبض على (ضابط) في موقع (الحسينية) لا تتجاوز مبالغه 35 مليون دينار، وتم إلقاء القبض عليهما بصورة سرية وهما على ذمة التحقيق”.