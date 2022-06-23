المرور العامة تتفق مع شركة المانية لإنشاء مشروع لطبع لوحات المركبات

المستقلة /- اتفقت مديريَّة المرور العامة مع الشركة الألمانية التي تعاقدت معها لإنشاء مشروع لطبع لوحات المركبات، على أن تزود الأخيرة المديرية باللوحات الحديثة باللغة الإنكليزية، ولحين الانتهاء من مشروع المعمل.

وقال مدير قسم التخطيط في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد نهاد حميد في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “صندوق الشهداء في الوزارة كان قد تعاقد مع الشركة الألمانية لإنشاء معمل لصالحها سيختص بطبع اللوحات الرقمية باللغة الإنكليزية للمركبات، ما سيوفر الأموال ويختصر الوقت الذي يستغرقه طبع اللوحات خارج البلاد” .

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