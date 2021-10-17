المرور العامة تؤكد.. الغاء او تخفيض الغرامات يتطلب تعديل قانون المرور

المستقلة/- اوضحت مديرية المرور العامة أن الغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية.

وقال مدير اعلام المديرية حيدر كريم في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “مدير المرور العام طالب بتعديل قانون المديرية بما يصب في التخفيف عن كاهل المواطن وتقليل بعض الاجراءات الادارية وتخفيض رسوم الغرامات بالنسبة للدراجات والسيارات”.

واشار الى ان “اهم التعديلات في قانون المرور التي طالبت بها المديرية تتضمن بشكل رئيس الغاء الغرامة المضاعفة، واستثناءها من القانون وإيقاف مضاعفتها”. وبين كريم أن “هذه المطالبات تأتي مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود وسيارات الاجرة، لانهم يمثلون الشريحة المهمة التي تؤدي عملها في الشارع العام”. ولفت الى ان “المديرية تعمل على اكمال مسودة الاتفاق بينها وبين مديرية المرور في اقليم كردستان لتغيير اللوحات المرورية كل 10 أعوام ومطابقتها حسب ما ترتأيه الدولة ضمن مواصفات اتفاقية (فينا)، حيث تكون اللوحات بعيدة عن المسميات وذكر اسم المحافظة على هيئة رقم”.