المستقلة /- أعلنت مديرية المرور العامة، استثناء القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الإلكتروني.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “وجه مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل حسين، بأن تكون مراجعة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الدرجة الأولى بدون حجز إلكتروني، وذلك تثمينا لجهودهم البطولية والتخلف عن مواعيد المراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول وتضارب الإجازة مع موعد المراجعة خصوصا بعد تحديد موعد المراجعة بأسبوع واحد فقط”.