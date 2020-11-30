المرور العامة : استثناء القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الإلكتروني

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- أعلنت مديرية المرور العامة، استثناء القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الإلكتروني.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “وجه مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل حسين، بأن تكون مراجعة منتسبي القوات الأمنية وعوائلهم من الدرجة الأولى بدون حجز إلكتروني، وذلك تثمينا لجهودهم البطولية والتخلف عن مواعيد المراجعة بعد تحديدها بسبب الدوام والنزول وتضارب الإجازة مع موعد المراجعة خصوصا بعد تحديد موعد المراجعة بأسبوع واحد فقط”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التميمي يكشف عن حملات مسح ميداني للمواطنين والطلبة والهيآت التدريسية

اخر الاخبار

الالتهاب الرئوي عند كبار السن اسبابه وطرق معالجته

اخر الاخبار

الكاظمي يوجه بارسال موازنة 2021 فوراً

اخر الاخبار

سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار

اخبار العراق

الجبوري :انجاز 465 مشروعاً حيوياً لإعمار أيمن الموصل

اخر الاخبار

رئيس المرصد العراقي : قانون جرائم المعلوماتية خطر على حرية التعبير ويجب سحبه من البرلمان فوراً

اخبار العراق

المرور العامة : استثناء القوات الأمنية وعوائلهم من الحجز الإلكتروني