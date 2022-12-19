المرور العامة .. استئناف العمل بالنظام المروري بعد توقف

المستقلة/- أعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، يوم الاثنين،  عودة العمل بالنظام المروري والذي توقف بسبب الصيانة والتوسعة. 

وقال الربيعي، في بيان تلقت المستقلة، إن العمل بالنظام المروري والذي توقف بسبب الصيانة والتوسعة قد عاد اليوم، داعيا المواطنين للتوجه الى مواقع التسجيل واكمال المعاملات.

ونوه الربيعي، أن الدوام سيكون صباحاً ومساءً، مضيفاً أن مديرية المرور تتقدم بالاعتذار الى المواطنين لهذا التوقف والذي كانت الغاية الأساسية منه إصلاح وتوسعة النظام.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت مديرية المرور العامة، إيقاف العمل بالمشروع الوطني المتعلق بمنح اجازات السوق وتسجيل المركبات.

وقال مدير علاقات واعلام مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإيقاف جاء لتقوية النظام وطاقته الاستيعابية لضمان عدم توقف المنظومة واستيعاب معاملات أكثر، مؤكدا أن سيكون النظام بطاقة استيعابية اكبر، لاكمال من 13 الى 14 ألف معاملة في جميع محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان.

 

 

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