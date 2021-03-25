المركز العربي الاوربي يمنح رئيس مصرف التنمية الدولي جائزة عالمية

المستقلة/- منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف.

وتسلم خلف الجائزة في احتفال رسمي أقيم في المكتب التمثيلي لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي يوم الخميس 25/3/2021 بحضور القنصل العراقي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية ،وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين في أمارة دبي، والأمين العام والمدراء التنفيذيين في المركز العربي الأوربي .

وقدمت الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الأوربي ومقره مملكة النروج ويعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة ، حيث سبق وان منحت هذه الجائزة لملوك ورؤساء ووزراء وشخصيات انسانية بارزة، منهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ملك السعودية ) عام 2011 والسلطان قابوس بن سعيد (سلطان عمان) عام 2017 والجنرال ميشيل عون (رئيس دولة لبنان ) عام 2016 .

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود زياد خلف الكبيرة في تحقيق مبدأ العمل الريادي والتعاون المجتمعي في دعم عملية التنمية الأقتصادية بالعراق من خلال تطوير القطاع المصرفي وتبني أحدث الممارسات في العمل المصرفي المعاصر والحرص على المتابعة الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية والادارة الحكيمة.

وتخلل الحفل منح خلف عددا من الشهادات التقديرية الدولية تقديراً للنجاحات المتحققة ومن أهمها درع الجائزةالدولية للاقتصاد وأدارة المصارف و شهادة سفراء السلام والنوايا الحسنة بالمركز العربي الأوربي ، وبطاقات العضوية الدولية وبطاقات تعريف السفراء، وشارة التميز الدولي، وشهادة العضوية الاستشارية للهيئة الدولية للاستثمار، وشهادات تقديرية عليا من جهات واكاديميات دولية، ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي.

يذكر أن هذه الجائزة تعد جائزة دولية رفيعة المستوى ومن الدرجة الاولى وتمنح لأول مرة في عام 2021 لتكليل جهود الشخصيات الرائدة والبارزة في قطاع التنمية الاقتصادية وأدارة المصارف والأكثر تأثيراً وعطاءاً في هذا المجال وممن ساهموا بفاعلية في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم من خلال مبادرات ونهج تتوافق مع المعايير الدولية للتنمية ..