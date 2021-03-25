المركز العربي الاوربي يمنح رئيس مصرف التنمية الدولي جائزة عالمية
المستقلة/- منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف.
وتسلم خلف الجائزة في احتفال رسمي أقيم في المكتب التمثيلي لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي يوم الخميس 25/3/2021 بحضور القنصل العراقي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية ،وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين في أمارة دبي، والأمين العام والمدراء التنفيذيين في المركز العربي الأوربي .
وقدمت الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الأوربي ومقره مملكة النروج ويعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة ، حيث سبق وان منحت هذه الجائزة لملوك ورؤساء ووزراء وشخصيات انسانية بارزة، منهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ملك السعودية ) عام 2011 والسلطان قابوس بن سعيد (سلطان عمان) عام 2017 والجنرال ميشيل عون (رئيس دولة لبنان ) عام 2016 .
وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود زياد خلف الكبيرة في تحقيق مبدأ العمل الريادي والتعاون المجتمعي في دعم عملية التنمية الأقتصادية بالعراق من خلال تطوير القطاع المصرفي وتبني أحدث الممارسات في العمل المصرفي المعاصر والحرص على المتابعة الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية والادارة الحكيمة.
وتخلل الحفل منح خلف عددا من الشهادات التقديرية الدولية تقديراً للنجاحات المتحققة ومن أهمها درع الجائزةالدولية للاقتصاد وأدارة المصارف و شهادة سفراء السلام والنوايا الحسنة بالمركز العربي الأوربي ، وبطاقات العضوية الدولية وبطاقات تعريف السفراء، وشارة التميز الدولي، وشهادة العضوية الاستشارية للهيئة الدولية للاستثمار، وشهادات تقديرية عليا من جهات واكاديميات دولية، ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
يذكر أن هذه الجائزة تعد جائزة دولية رفيعة المستوى ومن الدرجة الاولى وتمنح لأول مرة في عام 2021 لتكليل جهود الشخصيات الرائدة والبارزة في قطاع التنمية الاقتصادية وأدارة المصارف والأكثر تأثيراً وعطاءاً في هذا المجال وممن ساهموا بفاعلية في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم من خلال مبادرات ونهج تتوافق مع المعايير الدولية للتنمية ..
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