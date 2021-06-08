المركزي للاحصاء : انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم

المستقلة /- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في العراق، عن انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم للقطاع الخاص.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “عدد اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2020 بلغت 17665 الف اجازة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 36,21 %عن العام الذي سبقه”، مبيناً أن “عدد الاجازات لسنة 2019 كان قد بلغ 22464 ألف اجازة”.

وأشار التقرير إلى أن “أعلى عدد اجازات البناء والترميم تم منحها خلال 10 سنوات الاخيرة كانت في عام 2012 حيث بلغت 45 الف اجازة”.

وأضاف أن “محافظة بغداد حققت أعلى نسبة في عدد إجازات البناء لدور السكن الجدیدة حیث بلغت 22% من مجموع إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص، تلیھا محافظة بابل بنسبة 9.6% ثم محافظة القادسیة بنسبة 8.7 % من مجموع الأجازات الممنوحة للقطاع الخاص خلال سنة 2020، فيما كانت اقل عدد الاجازات لمحافظة صلاح الدين وبنسبة 1.9% تسبقها محافظة نينوى 2.2%”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الصناعة توضح أسباب توقف مصانع الصلب والحديد وتأخر إعادة تأهيلها

اخبار العراق

الطالباني : تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية

اخبار العراق

المركزي للاحصاء : انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم

اخبار العراق

علاوي يؤكد.. حكومة الكاظمي تتطلع إلى مد جسور الشراكة مع مختلف الدول

اخبار العراق

سياسي يطالب الصحة بتفعيل دورها الرقابي للحد من ارتفاع أجور الأطباء واسعار الدواء

اخر الاخبار

شركة Buick الأمريكية تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة ذات الرفاهية العالية

اخبار العراق

الاثارة تزداد بعد تصدر العراق المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

اخبار العراق

الاثارة تزداد بعد تصدر العراق المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

اخبار العراق

مجلس القضاء يؤكد على سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين

اخبار العراق

نائب : اغلب من اغتيلوا من ناشطين وغيرهم وقعت في عهد حكومة الكاظمي

اخبار الاردن

الصحة الاردنية: إجراءات رقابية جديدة على القطاعات والمنشآت

اخبار العراق

بعد تغير سعر الصرف .. صادقون تدعو الحكومة لإنهاء معاناة الشرائح الفقيرة والعاطلين عن العمل

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادي الامريكية

اخبار العراق

الرافدين : قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون دينار تمنح بدفعتين

اخر الاخبار

محمد صلاح ضمن لائحة اغلى 100 لاعب في تاريخ كرة القدم

اخبار العراق

محلل سياسي : تجويع الشعب ومحاصرته اقتصاديا ستقود الى الفوضى

اخبار العراق

حقوق الانسان تدعو التربية لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية