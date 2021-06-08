المركزي للاحصاء : انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم

المستقلة /- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في العراق، عن انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم للقطاع الخاص.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “عدد اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2020 بلغت 17665 الف اجازة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 36,21 %عن العام الذي سبقه”، مبيناً أن “عدد الاجازات لسنة 2019 كان قد بلغ 22464 ألف اجازة”.

وأشار التقرير إلى أن “أعلى عدد اجازات البناء والترميم تم منحها خلال 10 سنوات الاخيرة كانت في عام 2012 حيث بلغت 45 الف اجازة”.

وأضاف أن “محافظة بغداد حققت أعلى نسبة في عدد إجازات البناء لدور السكن الجدیدة حیث بلغت 22% من مجموع إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص، تلیھا محافظة بابل بنسبة 9.6% ثم محافظة القادسیة بنسبة 8.7 % من مجموع الأجازات الممنوحة للقطاع الخاص خلال سنة 2020، فيما كانت اقل عدد الاجازات لمحافظة صلاح الدين وبنسبة 1.9% تسبقها محافظة نينوى 2.2%”.