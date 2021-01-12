المركزي للإحصاء يكشف مصادر النفايات الصلبة الخطرة في العراق

المستقلة/- اكد الجهاز المركزي للاحصاء، ان القطاع الهندسي والنسيجي هي مصادر تولد النفايات الصلبة الخطرة في العراق.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “عدد المعامل التي تولد نفايات صناعية خطرة في العراق بلغت 16 معملا منها 12 معملا منها تابعة للقطاع الهندسي و4 معامل تابعة للقطاع النسيجي”، مبينا ان “الكمية الاجمالية المتولدة منهما 9.6 طن شهريا”.

واضاف ان “كمية النفايات الخطرة المتولدة من القطاع الهندسي كانت النسبة الاعلى وبواقع 8.5 طن شهريا اما الكمية المتولدة من القطاع النسيجي فقد بلغت 1.2 طن شهريا”.