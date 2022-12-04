المركزي العراقي :ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار نحو 130 مليون

المركزي العراقي :ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار نحو 130 مليون

المستقلة /- ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية، يوم الأحد، نحو 130 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 31 مصرفا.

أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 129 مليونا و 301 الفا و 909 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

ان 81% من المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 108 ملايين و351 ألفاً و 909 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و950 دولارا.

إلى ان 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 113 شركة وساطة مالية.