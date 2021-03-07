المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

المستقلة/-أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية الربع الثاني في 30 يونيو المقبل.

وقال المركزي السعودي، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لتمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

ويبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال.

في الوقت نفسه، قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2022،

وأوضح المركزي أن هذا القرار يهدف لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.