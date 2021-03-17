المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية

المستقلة/-أبقى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0% – 0.25%.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.

وتوقع البنك المركزي الأميركي نمو الاقتصاد بنسبة %6.5 هذا العام، مقارنة مع نمو متوقع عند 4.2%.

كما توقع تراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية السنة، مقارنة بـ %5 في تقديرات اجتماع ديسمبر الماضي.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ %2 هذا العام، لتصل إلى %2.4 بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان، إن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت.

ولكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر.

وتوقع سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة مع خمسة في ديسمبر، ورأى أربعة مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام القادم، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

إطلاق شبكة الأمم المتحدة لدعم جهود العراق في مجال إدارة الهجرة

اخر الاخبار

ازمة جديدة بين أمريكا وروسيا بعد وصف بوتين بـ”القاتل الذي سيدفع الثمن”

اخر الاخبار

وزارة الصناعة تفكر بإحياء المجال في السوق المفتوح

اخبار العراق

وزير الصناعة يوافق على فتح فرع للوزارة في كربلاء

الاخبار

كيف تأثرت أسعار النفط والذهب بثبات أسعار الفائدة الأمريكية؟

اخر الاخبار

فيديو.. كواليس إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

اخبار العراق

زراعة كربلاء تمنع تداول 23 محصولا الممنوع من الاستيراد

اخبار العراق

زراعة كربلاء تمنع تداول 23 محصولا الممنوع من الاستيراد

اخر الاخبار

 من المغرب .. ألبوم موسيقي بطابع تركي

اخر الاخبار

وفاة قائد الأوركسترا الأمريكي جيمس ليفين

الاخبار

صعود مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

الكويت.. إجراء جديد بشأن المسافرين من السعودية

اخر الاخبار

مصر .. ننشر البيان الختامى للفصائل الفلسطينيىة لتذليل العقبات قبل الانتخابات

اخر الاخبار

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا بقاعدة البحر الأحمر.. صور

اخر الاخبار

اجراءات عاجلة من سلطنة عمان بسبب زيادة اصابات كورونا

اخر الاخبار

شريف مدكور يتعرض لانتقادات بسبب الصلاة

رياضية

التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات بسبب أحداث مباراة الشرطة والديوانية