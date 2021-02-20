المراقبة النيابية ترفض الخصخصة وبيع أصول الدولة في قانون الموازنة  

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية ، مساء السبت ، إن “اللجنة ترفض الخصخصة وبيع اصول الدولة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح صحافي لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “موازنة ٢٠٢١ تضمنت مواد كارثية تؤدي الى نقل ملكية الدولة لصالح أصحاب النفوذ السياسي ، وتنوي بيعها خلال ستة أشهر “.

وأوضح إن “الحكومة الحالية هي حكومة مؤقته ، ووظيفتها الاساسية الذهاب الى الانتخابات المبكرة “.