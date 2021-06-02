المراصد الزلزالية تسجل وقوع هزتين أرضيتين في محافظتي ديالى ودهوك

المستقلة /- سجلت المراصد الزلزالية فجر اليوم الأربعاء وقوع هزتين أرضيتين في كل من محافظتي ديالى، ودهوك في إقليم كوردستان.

ووقعت الهزة الأولى والتي بلغت قوتها 3.1 على مقياس ريختر في حدود قصر شيرين إيران تبعد 11كم شمال شرق قضاء خانقين فجر اليوم 2/6/2021 في الساعة 1.14:22 بالتوقيت المحلي.

وحدثت هزة بقوة 3.0 على مقياس ريختر على الحدود التركية تبعد 73 شمال شرق دهوك فجر اليوم وتحديدا في الساعة 1:35:38 بالتوقيت المحلي.

هذا ولم ترد تقارير عن أضرار ناجمة الهزتين حتى وقت كتابة الخبر.