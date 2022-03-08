المرأة العراقية .. تحدي واصرار ونجاح في جميع مناحي الحياة

صورة ارشيفية من الانترنت

( المستقلة)/ نريمان المالكي /..   اثبتت المرأة العراقية أنها عنصر فاعل في المجتمع، لما وصلت اليه من مكانة مكنتها من لعب دور مهم في جميع ميادين الحياة..

وبمناسبة يوم المرأة العالمي قالت الصحفية و الروائية سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين لـ(المستقلة) “ان كل واحدة من النساء العراقيات لديها قصة كبيرة باهرة في حياتها في تربية الابناء و رعاية الزوج و في رعاية الاسرة.. وفي العمل من حيث عطائها و ابداعها و تألقها “.

وأشارت الى “ان المرأة العراقية و على مدى سنوات طويلة اثبتت جدارة كاملة في تحمل المسوؤلية و في بناء البلد و في المشاركة السياسية و الاقتصادية و الثقافية ، في كل مجال نجد امرأة مبدعة في التعليم و الادب و الطب و الهندسة في كل مكان المرأة موجودة و مؤشر عليها تأشيرا صحيحا “.

اما طالبة القانون فاطمة الحيدري فأكدت ان ” المرأة العراقية واجهت العديد من التحديات منها العادات و التقاليد المجتمعية لكي تثبت نفسها امام المجتمع لتكون قوية في تحقيق امالها و طموحاتها سواء كانت في العمل او الدراسة”.

و هنأت الحيدري عبر “المستقلة” المرأة العراقية و العربية وفي كل دول العالم بيومها العالمي ، متمنية الخير و التألق و الابداع الدائم و مواصلة التقدم و النجاح في كافة ميادين الحياة و تحدي جميع العقبات و الضروف من اجل الوصول الى الاهداف النبيلة و السامية التي يسعن لها .

فيما اشارت الدكتوره سلمى الجبوري الى أن المرأة العراقية واجهت الظروف الصعبة واستطاعت بتحديها الصعاب واصرارها على التحدي، الوصول الى مراكز متقدمة علميا واجتماعيا وحتى في مجال الاعمال حيث اثبتت جدارتها في أي مجال تخوضه.

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