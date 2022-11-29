المدير المفوض لضفاف بغداد يدعو إلى تعزيز الجودة والرصانة

المستقلة/- عبر المدير المفوض لشركة ضفاف بغداد الاستاذ رعد شاكر نصر الله  عن امتعاضه الشديد من الشركات التى تقوم بتقليد بعض المنتجات التي تحمل الماركة العالمية وطرحها في الأسواق المحلية.

وقال نصر الله أن شركتنا اخذت شهره واسعه على مستوى االبلد وحازت على ثناء ورضا كافة العملاء الذين تعاملوا معنا لقيامنا بتوزيع المنتجات من البراندتت العالمية الاصلية ونالت ثقة المستهلك.

واشار الى أن شركة ضفاف بغداد منذ بدا العمل عام 1998 واكبت وتواكب التطور في مجال العطور والكوزمتك ودخلت قبل اربع سنوات في مجال الملابس من مختلف الماركات العالمية المعروفة والتي لها شهرة واسعة في انحاء العالم.

وأكد أن الشركة تحرص أشد الحرص على التعامل مع شركات عالمية وفق معايرها العالية ومثال على ذلك  شركة لوريال الفرنسية للعطور ومستحضرات التجميل والتي تعتبر من اهم شركات العالم في مجالها وتملك براندات ( Lanome and Yves Saint Laurent and Giorgio Armani and PRADA.and Valentino

وشركات اخرا تملك براندات مثل : BURBERRY  and VERSACE

ونوه الى الحرص على توفير البراندات العالمية في السوق المحلية من أجل التميز والارتقاء بالسوق المحلية .

ووجه نصر الله فروع الشركة المنتشرة في المحافظات العراقية كافة إلى اعتماد المهنية والجودة العالية في طرح منتجاتها .وعدم التعامل مع الشركات التي تنتهك شرف المهنة واتباع الشفافية في التعامل مع كافة الوكلاء من أجل الحفاظ على سمعة الشركة.

يذكر أن شركة ضفاف بغداد لها اكثر من 26 فرع في داخل العراق بالاضافه الى اقسام كوزمتك داخل فروع (ماكس مول)، اضافة الى إقليم كردستان العراق.

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