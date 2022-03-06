المدير الاداري : يوم الاربعاء المقبل سيتم الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب العراقي

المستقلة /- كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي غيث المهنا، يوم الأحد، خارطة طريق المنتخب قبل مباراتي الامارات وسوريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وقال المهنا في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان يوم الاربعاء المقبل سيتم الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين سيمثلون المنتخب رسمياً في اللقائين المقبلين بالتصفيات .

واضاف انه تم تحديد الثامن من الشهر الجاري موعداً لتوقف الدوري العراقي الممتاز على ان يتجمع بعد يومين بملعب الشعب الدولي.

كما نوه المهنا ان المنتخب سيتجمع يوم 10 من هذا الشهر في ملعب الشعب الدولي ، مبينا انه سيخوض مباراته الدولية الودية يوم 17 بنسبة كبيرة أمام منتخب زامبيا ليعود بعدها للمعسكر التدريبي ثم يلاقي منتخب الإمارات في مباراته الحاسمة الرسمية ضمن تصفيات كاس العالم يوم 24 من هذا الشهر في ملعب المدينة ببغداد.

واشار الى ان المنتخب الوطني بعدها بيومين من اللقاء يتوجه الى دولة الامارات وتحديدا يوم 27 لخوض لقائه الأخير ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام سوريا يوم 29 في الإمارات.

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