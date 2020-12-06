المدرسي: مجتمع لا يملك مؤسسات كافية للعلم محكوم بالفشل

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المستقلة / علي النصر الله /.. قال المرجع الديني محمد تقي المدرسي إن “مجتمعنا لا يملك مؤسسات كافية للعلم والمعرفة فإنه محكوم بالفشل وفقدان المستقبل “.

وأضاف المدرسي في بيان صحافي تلقت (المستقلة) نسخة منه ، الاحد ،  علينا ” أن نولي هذا الأمر اهتماما بالغا  لنتمكن من تجاوز التخلف المتراكم في بلادنا على مر السنين”

ودعا “جميع فئات المجتمع إلى تقديم الدعم اللازم إلى الكوادر التدريسية والعلمية في البلاد، ليتمكنوا من أداء واجبهم المقدس في تربية وتعليم الأجيال الصاعدة في المجتمع ” .

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المدرسي: مجتمع لا يملك مؤسسات كافية للعلم محكوم بالفشل

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