المدرسي: الانتفاضة الفلسطينية قد تبشر بالحضارة الإسلامية الواعدة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي ، على أن الانتفاضة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف، دلت على أن الأمة الإسلامية لا تزال على عهدها مع ربها، ولا تزال بخير، مبينا أن الانتفاضة هي فلسطينية، ولكن الروح النهضوية التي تتجلى كل يومٍ في بقعة من البقاع الإسلامية قد تبشر بالحضارة الإسلامية الواعدة في نهاية المطاف .

وقال المدرسي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الأحد ،   لقد “عاشت البشرية أزمات متلاحقة منذ انحسار التفافها حول الرسالات الإلهية، واليوم باتت لا تثق بالحضارة المادية المتزلزلة، بسبب فشلها في إدارة ازمة فيروس كورونا، ، والفساد العريض الذي ظهر في الأرض بسبب انفساخ الحضارة المادية عن القيم ، وانتشار الطبقية التي أصبحت سمة عامة للبشرية “.

وأضاف إن “كل هذه الأسباب جعلت العالم يبحث عن حضارة  أسمى ، والتي تتمثل في الحضارة الإسلامية، ولا يعني كونها إسلامية أنها خاصة بالمسلمين، وإنما هي حضارة إلهية تمثل روح الرسالات السماوية كلها، تنفع البشرية جميعا “.

 

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