المدرسة الخالصية تنعى العلامة محمد محروس المدرس الاعظمي

المستقلة/- نعت مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية العلامة محمد محروس الاعظمي الذي اعلن عن وفاته يوم امس في بغداد.

وقال بيان عن المدرسة أن العراق فقد “قامة علمية شامخة” ، مؤكدا بأنه ” من العلماء الأفذاذ الذين قضوا حياتهم في العلم والعمل منذ نشأتهم وحتى آخر لحظات حياتهم”.

وأشار البيان الى أن الراحل “كان ممن جابهوا ظلم الأنظمة الجائرة وعُذّب وأُذي حتى ظهر ذلك في جسده وتحمل الأذى حتى سقط نظام الجور، ولكنه ثبت ولم يخدع بالبدائل المزيفة، فرفض مشروع الاحتلال ومخططاته، فلم ينزلق إلى طائفية حقيرة، أو خديعة سيئة، ولا محاصصة تافهة او عملية سياسية فاسدة”ز

وأضاف لقد أدى الراحل “دور العلماء والصالحين متمسكاً بنهج الائمة الهداة المهديين ممن عاش في كنفهم وقرأ محنتهم كالإمام الكاظم (ع) وممن عاش محنته مع حكّام الملك العضوض فسار على نهجهم وتابع مسيرتهم في العلم والدين كالإمام ابي حنيفة النعمان (رض)، حيث كان الفقيد من ابرز حملة الفقه الحنفي ومدرسيه في هذا الزمان”.

وأشار الى أن المدرس “كانت له علاقات تاريخية مع علماء مدرستنا منذ الستينات، فكان مع أخينا الأكبر والعلامة المرجع الشيخ محمد مهدي الخالصي في كلية الحقوق في بغداد، وظلت هذه العلاقة إلى أيامه الأخيرة، كما تواصل مع علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد والكاظمية المقدسة والعراق عموماً حيث بغداد عاصمته الحبيبة التي تمثل صورة البلد الموحد الجامع لكل أبنائه وكل أبناء الامة.”

وكان المجمع الفقهي العراقي، قد اعلن ، الخميس، عن وفاة علامة المذهب الحنفي محمد محروس المدرس.

والشيخ محمد المدرس ولد في بغداد عام 1941 وأكمل تحصيله الدراسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام 1963.

وبعدها حصل على شهادة الدبلوم في الشريعة من جامعة الأزهر بمصر عام 1968، ثم شهادة الماجستير في الفقه المقارن منها في كلية الشريعة والقانون عام 1969، ثم شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من المؤسسة نفسها عام 1976.

اجتهد المدرس في تدريس علوم الفقه، وأصول الفقه الحنفي، والشافعي، وعلم القواعد الكليَّة (عددها 5 معمول بها بكل المذاهب)، لسنوات عدة في دورات منتدى الإمام أبي حنيفة وبالمدرسة الوفائيَّة الدينيَّة في بغداد.