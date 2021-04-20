المخطوطات الإسلامية بالمزادات العالمية.. سوثبي تبيع مصحف مزخرف بهذا السعر

المستقلة/- منى شعلان/ عرضت دار سوثبي للفنون، في لندن، للبيع ، صفحات من مصحف مزخرف يعود إلى بلاد فارس ويرجع إلى حوالي عام 1700 ميلادية، فى مزاد حمل عنوان “فنون العالم الإسلامى والهند بما فى ذلك السجاد الفاخر.

قدرت المخطوطة ما بين 3000 إلى 5000 ألف جنيه، ولكنه بيع بـ13.860 ألف جنيه استرليني.

ويشار إلى أن سوثبي قد باعت من قبل مخطوطة قرآنية كانت معروضة ما بين 5000 إلى 7000 آلاف جنيه إسترلينى، وبيعت بـ 7560 جنيه استرليني، يبلغ مقاس اللوحة ما بين 18.4 × 26 سم.

الكتاب مكون من 134 ورقة بالإضافة إلى 3 أوراق ذبابة ، 14 سطراً على الصفحة ، مكتوبة بخط النسخ بالحبر الأسود داخل أشرطة سحابية محجوزة على أرضية ذهبية ، 11 صحيفة في الوسط مع ترجمات بينية سطرية حمراء فارسية ، مسطرة بالذهبي والأزرق ، وشعارات ، والعناوين بالذهب والأحمر على لوحات مضيئة متعددة الألوان وذهبية ، وفتحة ثنائية مع غطاء رأس مضاء وهوامش زهرية مضيئة ، صفحتان إضافيتان مع أغطية رأس مضيئة ، من الجلد البنى.

والمخطوطة العربية مصممة على ورق تتكون من 15 سطراً مكتوبة بالخط الكوفي المطول بالحبر البني الداكن، علامات التشكيل على شكل نقاط حمراء وخضراء، آيات مفصولة بنقطة واحدة بنية داكنة، وفواصل مقلوبة بالذهب ومحددة باللون البني الغامق، وعناوين السور بالذهب محددة بالحبر البني الداكن ومحاط بإطار.

 

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