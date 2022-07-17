المخرج فؤاد مفلح يستكمل كليب “شخصيتو قوية” لحازم الصدير

فؤاد مفلح وحازم الصدير

المستقلة/- انتهى المخرج فؤاد مفلح، من تصوير فيديو كليب أغنية “شخصيتو قوية” للفنان السوري المتألق حازم الصدير، وذلك في أول عمل فني يجمعهما معاً.

والأغنية الجديدة من كلمات ايفان نصوح، وألحان سليم سلامة، وتوزيع راين آغا، واشراف بلال الحلاق، وبمشاركة الممثلة السورية نور الصايغ.

تم تصوير الأغنية الجديدة في مدينة دبي وفندق “جيفورا”، المسجل في موسوعة غينس للأرقام القياسية كأطول فندق في العالم بطول 356 متراً.

وتعد الأغنية أحدث أعمال الفنان حازم صاحب العديد من الأغاني المميزة التي نالت شهرة واسعة في المنطقة مثل “جمالو ولوو” و”في منك ع فريز” وغيرها من الأغاني التي حازت عشرات الملايين من المشاهدات في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وأكد المخرج فؤاد مفلح، بأن الكليب الجديد يعكس الأسلوب الحيوي والايقاع الموسيقي المميز لأعمال الفنان حازم الصدير، موضحاً أن التصوير اعتمد أحدث التقنيات وتم وفق رؤية اخراجية ابداعية تتنقل بالمشاهد ضمن مناظر ومواقع في مدينة دبي بما يتماشى مع سياق الكلمات ولغة الجسد وعروض الأداء المتضمنة في العمل.

وتوجه مفلح، بالشكر لكافة فريق العمل على جهودهم الكبيرة ودورهم الهام في هذا التعاون الأول مع الفنان الصدير، كما شكر السيد أحمد عبدالرحيم العطار وأولاده مالك فندق “جيفورا”، والسيد فادي الغنامة مدير الفندق، على تهيئة الأجواء المناسبة للتصوير والمساهمة في انجاح العمل.

ويعد فؤاد مفلح من أبرز المخرجين والمصورين الشباب في منطقة الشرق الأوسط، وهو صاحب رؤية اخراجية مختلفة أكسبته ثقة العديد من كبار الفنانين ونجوم الغناء في الوطن العربي، وهو حالياً في طور التحضير لعمل فني جديد مع النجمة العراقية المتألقة دموع تحسين.

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