المخرجة الإيطالية “ليا جوفانتزي بلترامي” تتحدث عن 5 نقاط لصناعة فيلم جيد

المستقلة/- منصور جهاني/.. تحدّثت مخرجة الأفلام الوثائقية الايطالية “ليا جوفانتزي بلترامي” حول خمس نقاط يمكن من خلالها إخراج فيلم جيد في الاجتماع الافتراضي المتخصص “38-20” لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته الثامنة والثلاثين.

وقدمت “بلترامي” ورشة عمل عبر الانترنت سلطت فيها الضوء على الفيلم الوثائقي التجريبي المعاصر على شكل جلسات “38-20″، مع أداء “عطا مجابي” مدرب السينما. والترجمة الفورية لفيلم “نامدار شيرازيان” أقيم في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي بدورته الثامنة والثلاثين.

وفي مستهل الورشة قالت المخرجة الايطالية: اليوم أريد أن أتحدث عن بعض النقاط حول صنع فيلم وثائقي جيد، النقطة الأولى هي صنع قصة جيدة، حاول تضمين الوثائق في البحث، النقطة الثالثة هي الانتقال من الفن إلى التخطيط. النقطة الرابعة هي استخدام مجموعة إنتاج جيدة ومحاولة إنشاء هذه المجموعة بنفسك، والنقطة الأخيرة هي محاولة تحديد المخاطب.

وأوضحت بلترامي: لصناعة فيلم وثائقي جيد، انتم بحاجة الى قصة جيدة في البداية، على سبيل المثال، قصة لعب كلبك في الحياة ليست قصة شيقة، ولكن ربما تكون قصة رجل عجوز يعيش في المنزل أمام منزلك مثيرة للاهتمام، ربما كان هذا الرجل مدرس موسيقى في الماضي وشعر أنه قضى وقتًا رائعًا مع الطبول، لكنه الآن فقد سمعه، لكنه وجد طريقة لتشغيل الموسيقى بمجرد لمس الاهتزازات، يمكن أن تكون هذه قصة جيدة. أتذكر منذ 10 سنوات أنني كنت في مهرجان في منطقة جبلية ، في هذا المهرجان رأيت ربما خمسمائة فيلم تحتوي على مشاهد للأبقار والجبال. أو ، على سبيل المثال ، في مهرجان “الدين اليوم” ، نستقبل ألف فيلم وثائقي كل عام. في هذه الألف عمل، علينا تحديد أي منها لديه قصة أفضل، يجب أن تكون القصة الجيدة ممتعة، وحديثة، وعميقة، وأن تكون أول من يرسم ملامح هذه القصة.

وأردفت هذه المخرجة : ما ان تنتهي من إعداد هذه القصة الجيدة، ابدأ في التدرب عليها وأخبرها لأصدقائك وأقاربك. شاهد تأثير سرد هذه القصة على وجوه أصدقائك. إذا قدموا لك إجابات مقلقة حول قصتك وحاولوا تغيير الموضوع بسرعة ، فمن المحتمل ألا تكون قصة شيّقة وكافية.

وقالت: النقطة الثانية في صناعة الفيلم الوثائقي هي البحث، ابدأ بجمع فيلم وثائقي عن القصة الآن، مع الوصول إلى الإنترنت، أصبحت عملية البحث أسهل مما كانت عليه عندما بدأت صناعة الأفلام. من خلال البحث الصحيح عبر الإنترنت، يمكنك إنجاز الجزء الأكبر من عملك، لذلك من الأفضل أن تبدأ بالبحث عبر الإنترنت وتترك البحث الميداني لوقت لاحق حتى تسير بخطى منتظمة نحو فيلمك.

وأكملت: حاول استخدام جميع مصادر البحث المناسبة، يمكنك اتخاذ قرار أفضل عندما تنتهي عملية البحث.

وتابعت: بعد ذلك وفي حال كنت مستعدًا لكتابة سيناريو، إذا كنت ستصنع فيلمًا وثائقيًا تجريبيًا، عليك أن تكون جادًا جدًا في عملية التفكير. السؤال الذي أطرحه دائمًا هو كيف يمكنني عمل قصة حقيقية أفضل؟ على سبيل المثال، إنها مهمة بسيطة أن تُظهر للجمهور صورة لجسد مقطوع، وإذا أظهرت للمشاهدين حقيقة عن هذا النمط الصيني فمن المحتمل أن يتذكر هذا المشهد ليوم واحد لا أكثر.

وتابعت شرحها في ورشة العمل: وفي حال كانت لديك فكرة فنية تجول في خاطرك، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنه يمكنك تقديمها كفيلم، والتأكد من أن الفكرة ليست غريبة جدًا بحيث لا تتحول إلى فيلم. على سبيل المثال، إذا كنت تريد عمل فيلم ضغط، فلا تستخدم الروبوت لقول الحوارات. إذا كنت صادقًا وخطّطت بشكل صحيح ، يمكن أن يكون الفيلم الوثائقي القصير التجريبي الذي يضم مجموعات ضغط تحفة فنية، لذا كن حريصًا على استخدام فنك وبهذه الطريقة، يجب أن يكون مصحوبًا بتخطيط دقيق ومنتظم.

وقالت: النقطة التالية هي أن يكون لديك فريق إنتاج مناسب لفيلمك، لعمل فيلم وثائقي جيد، يجب أن تكون لديك علاقة جيدة مع زملائك، لأنه على أي حال، يجب أن تحب قصتك وأن تكون لديك الرغبة في تحديدها عندما يكون لديك علاقة جيدة مع فريق الإنتاج. تذكر أن هذا يظهر أيضًا في الفيلم. أتذكر في أحد أفلامي، أن وكلاء الإنتاج كانوا متورطين باستمرار مع المصور، وهذا لم يكن جيدًا.

وأضافت هذه المخرجة: النقطة الخامسة هي كيفية صناعة جمهورك الخاص. قد تكون عبقريًا في صناعة الأفلام وتصنع فيلمًا رائعًا، لكن لا فائدة منه إذا لم يكن لديه جمهور. بمجرد أن تقرر المجموعة التي يجب أن يكون جمهور الفيلم، انتقل إلى ذلك الجمهور بشكل مباشر وحاول ايصال فيلمك اليه.