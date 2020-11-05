المحمداوي يكشف عن تلاعب مالي بأكثر من مليار دينار في شركة تعبئة الغاز

المستقلة..وجه النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط للكشف عن إجراءات الوزارة بحق التلاعب في أسعار المشتريات في شركة تعبئة الغاز والذي يقدر بأكثر من مليار دينار عراقي.

وكشف بيان صحفي عن وثيقة صادرة من مكتب النائب جمال المحمداوي انه وجه “سؤالا إلى وزير النفط يخص شركة تعبئةالغاز وذلك استنادًا إلى المادة (٦١-سابعا-أ) من الدستور والمادة (٢٩) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمادة ( ٥٠-٥١)من النظام الداخلي لمجلس النواب “.

واضاف البيان ان “الوثيقة تضمنت السؤال عن السند القانوني لاستحداث وحدة المراجعة ضمن هيكل شركة تعبئة وخدماتالغاز مع وجود لجان المشتريات ولجان الاعتدال في الأسعار وهي لجان دورية يتم استبدال أعضائها كل ستة شهور “.

وتابع” إذا كانت وحدة المراجعة المستحدثة والمرتبطة بمكتب المدير العام في الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الأسعار والملفالتخمينية والمناقصات والعقود والطلبيات فما دور وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الشركة؟ “.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تضمنت أيضا السؤال عن الإجراءات الجزائية المتخذة بحق المتلاعبين في المال العام الذين ثبت تلاعبهم بأسعار المشتريات من خلال ما قدمته وحدة المراجعة من بيانات تخص التخفيض في أسعار المشتريات والتي بلغت(١،٣٦٠،٩٣٠،٥٠٠)دينار.