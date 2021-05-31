المحلاوي ينتقد ردود الافعال بشأن تصريحات وزير الدفاع: منطق الدولة يجب ان يسود وتتوقف الافعال التي تؤدي الى اللادولة

المستقلة/- انتقد النائب عن تحالف القوى عادل خميس المحلاوي ردود الأفعال بشأن تصريحات وزير الدفاع الأخيرة.

وقال المحلاوي، في تغريدة على حسايه بموقع تويتر “عندما يتحدث وزير الدفاع بلغة الدولة والدفاع عن موقفها فهو لايستهدف ولاينتقص من اية مؤسسة، ومنطق الدولة يجب ان يسود وتتوقف الافعال التي تؤدي الى اللادولة”.

وختم المحلاوي تغريدته بهاشتاك ” #الدفاع_سور_الوطن”.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الفريق جمعة عناد قبل يومين جدلا سياسيا سواء على مستوى المواقف السياسية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت تصريحات عناد تحذيرات غير مسبوقة للفصائل المسلحة من عواقب التعرض للدولة والقوات المسلحة ، إثر توتر كان يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية بعد اعتقال قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي.

وحذر عناد مما أسماه «تكرار المشهد» الذي ظهرت عليه فصائل الحشد الشعبي بعد اعتقال مصلح قائلا “كيف لـ40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة”، واصفا ما جرى بأنه “خرق أمني”.