المحلاوي ينتقد ردود الافعال بشأن تصريحات وزير الدفاع:

منطق الدولة يجب ان يسود وتتوقف الافعال التي تؤدي الى اللادولة

المستقلة/- انتقد النائب عن تحالف القوى عادل خميس المحلاوي ردود الأفعال بشأن تصريحات وزير الدفاع الأخيرة.

وقال المحلاوي، في تغريدة على حسايه بموقع تويتر “عندما يتحدث وزير الدفاع بلغة الدولة والدفاع عن موقفها فهو لايستهدف ولاينتقص من اية مؤسسة، ومنطق الدولة يجب ان يسود وتتوقف الافعال التي تؤدي الى اللادولة”.

وختم المحلاوي تغريدته بهاشتاك ” #الدفاع_سور_الوطن”.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الفريق جمعة عناد قبل يومين جدلا سياسيا سواء على مستوى المواقف السياسية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت تصريحات عناد تحذيرات غير مسبوقة للفصائل المسلحة من عواقب التعرض للدولة والقوات المسلحة ، إثر توتر كان يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية بعد اعتقال قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي.

وحذر عناد مما أسماه «تكرار المشهد» الذي ظهرت عليه فصائل الحشد الشعبي بعد اعتقال مصلح قائلا “كيف لـ40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة”، واصفا ما جرى بأنه “خرق أمني”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تسجيل اول حالة وفاة بالفطر الاسود في ذي قار

اخبار العراق

اخلاء مقر قناة التغيير في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها

اخر الاخبار

كروس يتعافى من كورونا.. ويعود لمعسكر المانشات

اخبار مصر

مصر ترد على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

اخر الاخبار

فرنسا تندد بفضيحة تجسس الامريكان على الاوربيين

الاخبار

لبنان.. انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود السورية ..فيديو

اخر الاخبار

شاهد.. نهى نبيل تستعرض فخامة منزلها في دبي

اخر الاخبار

شاهد.. نهى نبيل تستعرض فخامة منزلها في دبي

اخر الاخبار

“موج” تشترط توفر بيئة ملائمة بالحد المعقول للمشاركة بالانتخابات

اخر الاخبار

في العراق….أينما تولي  وجَهكَ فثمةَ موتٌ يُـلاحقك..؟؟

اخر الاخبار

كوين مينا توفر عملات رقمية جديدة و مرغوبة لتلبية الطلب المتزايد

اخبار العراق

عالية نصيف: شركة باي ووتر مفلسة والعاملون فيها صاحب الشركة وأولاده فقط

اخر الاخبار

بعد طلبها فى “بيت الطاعة” تطورات قضية هالة صدقي وزوجها

رياضية

رسميا.. نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين

رياضية

برشلونة ينهي صفقة أجويرو

ثقافة وفنون

نادين نسيب نجيم تحصل على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات

اخر الاخبار

وفاة الفنان العراقي فائز السنفور بعد تدهور حالته الصحية